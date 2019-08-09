«Барышня в Смольном» показала, как Беглов готовится к программе «Новый взгляд»

Санкт-Петербург, 9 августа. Пресс-секретарь главы Петербурга Инна Карпушина в своем Telegram-канале «Барышня в Смольном» показала, как градоначальник Александр Беглов готовится к передаче «Петербург. Новый взгляд».

Карпушина напомнила, что программа выходит раз в две недели на канале «78», и сегодняшний выпуск — юбилейный, десятый.

«И, кстати, вот вам настоящий инсайд из Смольного: у каждого вице-губернатора и у каждого главы комитета, да и у чиновников рангом ниже, сейчас одинаковая картинка на телеэкранах», — написала она в своем блоге.

Беглов рассказал, что главными темами впуска станут вопросы экологии, благоустройства и ситуация с дорогами. По словам Карпушиной, представители телеканала пересылают все обращения в пресс-службу, «с большинством из них Беглов знакомится лично», после чего связывается с ответственными чиновниками и специалистами. По каждому случаю готовится специальная справка. Поэтому к эфиру Беглов приезжает уже подготовленным.

Как подчеркнула Карпушина, «это и есть новый взгляд на политику»

Как сообщалось ранее, в ходе эфира в четверг Беглов рассказал, почему петербуржцы должны вместе с правительством следить за правильными начислениями по услугам ЖКХ в «розовых» платежках; за счет чего в Петербурге улучшат качество дорог; как власти планируют рекультивировать полигон «Новоселки» и многое другое.