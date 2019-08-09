Беглов рассказал о своих учителях в строительном деле

Санкт-Петербург, 8 августа. Петербургский градоначальник Александр Беглов поздравил строителей с профессиональным праздником и рассказал о своих наставниках.

Выступая в вечернем телеэфире в программе «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым», глава Санкт-Петербурга рассказал о своей работе строителем, а также тех специалистах, которые стали для него примером.

«Я начинал в 1979 году с монтажника-высотника. Опыт строительной отрасли мне сегодня очень пригодился. В городе идет большая застройка социальной инфраструктуры, ремонт дорожный, инженерный. Когда ты разбираешься в этих вопросах, всегда легче», – рассказал Александр Беглов.

По словам Беглова, примером для него стали люди, восстанавливавшие послевоенный Ленинград. В частности, он вспомнил Александра Сизова, которые был председателем Ленгорисполкома, а также руководителя этой организации Владимира Ходырева. При них активно развивался ленинградский метрополитен, а также возводились новостройки в Рыбацком и Северо-Приморской части города. Также Беглов назвал своим учителем Бориса Суровцева, передавшего ему опыт в управлении строительными процессами.

Напомним, что Александр Дмитриевич Беглов родился в 1956 году в Баку. В 1983 году окончил Ленинградский инженерно-строительный институт, в 2003 году — Северо-Западную академию государственной службы. В конце 90-х годов занимал должность главы администрации Курортного района Петербурга. В 2002–2003 годах был вице-губернатором Северной столицы.