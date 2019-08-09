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Беглов рассказал о школах, которые сдадут раньше срока в 2019 году

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Беглов рассказал о школах, которые сдадут раньше срока в 2019 году

Санкт-Петербург, 9 августа. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе в этом году введут в эксплуатацию 11 новых школ и 23 новых садика, сообщают «Невские новости».

В настоящий момент в городе вводят жесткие меры для подрядчиков, затягивающих сроки сдачи объектов. Беглов подчеркнул, что в городе есть порядочные строительные организации, которым удается даже сдать объекты раньше срока.

По его словам, школа на проспекте Космонавтов, которую строит АО «Эталон-Ленспецсму», будет сдана на два месяца раньше срока. Однако учеников она сможет принять только после начала второй четверти, поскольку необходимо оснастить школу оборудованием, а также решить вопросы лицензирования.

Врио губернатора рассказал, что с опережением графика буден сдана школа на Ленинском проспекте. Ее возводит ООО «БалтИнвестСтрой». Школа на Южном Шоссе, рассчитанная на 825 мест, также будет сдана до декабря. Работы раньше срока планирует завершить «Трест 101». Беглов также подчеркнул, что реконструкция образовательного учреждения на Введенской улице была завершена с опережением графика.

Ранее врио губернатора Петербурга вручил награды лучшим наградам строительной отрасли. Церемония проходила в актовом зале Смольного.

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Источник: «Невские новости»
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