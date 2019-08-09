Беглов объявил старт голосования за наполнение Арт-парка

Санкт-Петербург, 9 августа. Глава Петербурга Александр Беглов сообщил о старте голосования по внутреннему наполнению Арт-парка на проспекте Добролюбова.

Ранее петербуржцы выбирали название для грандиозного парка, который возведут на территории, где ранее планировали построить Судебный квартал. По последним данным, лидирует Тучков-буян, но окончательный вариант пока не объявляли.

В четверг стартовало голосование по наполнению будущего Арт-парка, сообщил Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд». Телеведущий поинтересовался, какое бы наполнение Арт-парка хотелось бы видеть самому градоначальнику. Беглов отметил, что хотел бы посмотреть на выбор петербуржцев.

Ранее сообщалось, что в голосовании за название арт-пространства приняли участие более 12 тысяч человек. В тройке лидеров «Петроградский», «Тучков-буян» и «Романовский».

Строительство Арт-парка инициировал Александр Беглов в апреле 2019 года. Профессиональные архитекторы Петербурга подхватили идею проекта и объявили голосование. Будущий арт-парк будет представлять из себя многоуровневое пространство. Зеленая зона займет верхнюю часть парка, на ней планируется высадить кустарники, деревья и газон. 9 гектаров — общая площадь парка, которая будет заполнена, следуя мировым тенденциям, концертными и лекционными площадками, зонами для креатива, ресторанами.