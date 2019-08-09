Беглов напомнил петербуржцам о работе службы социальных участковых

Санкт-Петербург, 8 августа. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил жителям города о работе службы социальных участковых. Свое заявление он сделал во время вечернего телеэфира в программе «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

Ведущий программы рассказал петербургскому градоначальнику историю пенсионерки Тамары Васильевой, которая в 2016 году получила квартиру с долгами за коммунальные услуги. Беглов пообещал разобраться и попросил передать ему все материалы, связанные с историей пенсионерки.

Кроме того, он напомнил горожанам, что в городе действует служба социальных участковых. Она координирует вопросы по любой тематике и готова оказать всю необходимую помощь людям, которые нуждаются в социальной поддержке. Сейчас в Петербурге организованы 13 районных центров.

Социальный участковый становится связующим звеном между петербуржцами и другими службами. Это может быть очень важно при работе со старшим поколением. К примеру, если пенсионеру сделали операцию, ему нужна забота — простая доставка продуктов, лекарственных средств.

Любой желающий может обратиться к социальным участковым как напрямую, так и через соседей или знакомых. Обращения принимаются по телефону, по электронной почте и через сайт, пишет «Газета.ру».