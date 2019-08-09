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Беглов заявил, что на благоустройство Петербурга дополнительно выделено 2,5 млрд рублей

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Беглов заявил, что на благоустройство Петербурга дополнительно выделено 2,5 млрд рублей

Санкт-Петербург, 9 августа. Власти дополнительно направили на благоустройство Петербурга в 2019 году 2,5 млрд рублей. Об этом заявил врио губернатора города Александр Беглов в программе «Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым».

По его словам, будут благоустроены 500 дворов и 48 парков. Градоначальник напомнил, что благоустройство города включает множество элементов, среди них велосипедные дорожки, зоны отдыха, зоны прогулок для людей пожилого возраста, а также многое другое. Общая сумма выделенных на благоустройство средств составляет 4 млрд рублей, сообщают «Невские новости».

Ранее Александр Беглов выделил финансирование на традиционный морской фестиваль в Петербурге. В рамках мероприятия в Петропавловской крепости планируется провести концерт, мастер-классы и соревнования.

 

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Источник: «Невские новости»
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