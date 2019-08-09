Беглов указал на важность контроля за начислениями в «розовых» платежках

Санкт-Петербург, 9 августа. Глава Петербурга Александр Беглов объяснил, почему петербуржцы должны вместе с правительством следить за правильными начислениями по услугам ЖКХ в «розовых» платежках.

В эфире программы «Петербург. Новый взгляд» Беглов уточнил, что в Северной столице около 24 тысяч домов, которые находятся в ведении управляющих компаний. Из них примерно 12 тысяч контролируют подчиняющиеся напрямую городу организации, а еще 12 тысяч — частные управляющие предприятия.

По его словам, власти строго следят за работой городских компаний, проводят разъяснительную работу, поэтому здесь нарушения быть не должны. Однако за работой частных предприятий должны следить и сами жильцы.

Для этой цели на «розовых» платежках появилась информация о новых размерах тарифов и работе, которую провело правительство по их снижению. Беглов призвал жителей Петербурга следить за тем, правильно ли им начислили оплату жилищно-коммунальных услуг. В противном случае — обращаться в соответствующие органы.

Ранее эксперты выразили мнение, что изменения в ЖКХ Петербурга, инициированные главой города, могут масштабировать на всю Россию. Благодаря грамотной тарифной политике петербуржцы сэкономят до конца 2019 года порядка 1,5 млрд рублей. По инициативе градоначальника были оптимизированы расходы ресурсоснабжающих организаций.