Беглов рассказал, за счет чего в Петербурге улучшат качество дорог

Санкт-Петербург, 8 августа. Глава Петербурга Александр Беглов в эфире программы «Петербург. Новый взгляд» рассказал, за счет чего в городе планируется увеличить гарантийный срок обслуживания дорожного покрытия.

Беглов сообщил, что город договорился с подрядными организациями, чтобы те «привели в порядок свои лаборатории и сами контролировали качество материалов». Он напомнил, что с 2012 года при строительстве дорог применяли один состав, при использовании которого гарантийный срок составлял всего четыре года.

«И через пару лет получали соответствующий результат — возле остановок возникала так называемая «гармошка», «стиральная доска»: асфальт покрывался трещинами. С этого года мы будем применять другие материалы. Если говорить сегодня о технологиях, у ряда наших компаний есть хорошее оборудование. Применение качественных материалов — один из главных вопросов. Это догороговато но увеличивается гарантийный срок, и мы экономим именно за счет этого», — подчеркнул Беглов.

Благодаря этому, по словам градоначальника, гарантийный срок увеличится до 12 лет.

«Это будет дороже, но мы готовы заплатить, чтобы качество было выше», — резюмировал Беглов.

Ранее глава Петербурга во время визита в Калининский район рассказал, что на ремонт дорог город планируется выделить 423 миллиона рублей. Он также сообщил, что в Полюстрово существует проблема — отсутствие внутриквартальных проездов, которая в ближайшее время будет решена.