Петербург разорвал контракты с 16 недобросовестными застройщиками, сообщил Беглов

Санкт-Петербург, 8 августа. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал о 16 недобросовестных застройщиках социальных объектов, с которыми были разорваны контракты.

В эфире в программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» речь зашла о компании «Капитал Стройиндустрия». Застройщик сорвал сроки реконструкции гимназии №406, расположенной в Пушкине, и строительства поликлиники в Красном Селе. Сроки сдачи объектов, назначенные на декабрь прошлого гола, неоднократно переносились.

Беглов назвал данную ситуацию безобразием, подчеркнув, что у подрядчика были все условия, чтобы ввести объект вовремя.

«Мы приняли решение разорвать контракт с этой организацией, внести ее в список недобросовестных поставщиков и предъявить штрафы», — сообщил Александр Беглов.

После того, как будет завершен конкурс по выбору нового подрядчика, работы продолжатся. При этом Беглов обратил внимание на то, что это не единичный случай. Контракты были разорваны еще с 16 недобросовестными застройщиками.

Ранее Беглов во время рабочей поездки в Колпинский район рассказал о новом детском саде. На встрече с главой города местные жители признались, что очень ждут открытия детского сада и поинтересовались, что же там за дверями. Беглов отметил, что в учреждении будет бассейн. Он добавил, что власти города приняли решение, «что все строящиеся детсады и школы должны быть с бассейном».