Беглов рассказал о стадиях рекультивации полигона «Новоселки»

Санкт-Петербург, 8 августа. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал, как власти планируют рекультивировать полигон «Новоселки». На первый этап ликвидации «экологической бомбы» уже выделено более 750 миллионов рублей.

В эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» градоначальник напомнил, что территория полигона составляет 80 га, а его высота — более 30 метров.

«Мы выделили более 750 миллионов рублей на первый этап ликвидации этой экологической бомбы. К 2021 году мы завершим работы первого этапа. Полностью будет укрыт полигон. Вторым этапом приступим к биологической обработке этого полигона. Будут высажены деревья, кустарники, трава. Полигон будет не просто облагорожен, он будет еще и безопасен», — сообщил глава города.

Мусорный полигон «Новоселки» много лет отравляет воздух жителям Приморского, Выборгского и Курортного районов. Сейчас полигон закрыт и отходы не принимает. Туда привозят только землю и песок.

Ране Беглов заявил о необходимости уничтожить все возможные городские свалки до конца 2019 года. По словам Беглова, городские власти следят за ситуацией. Глава Петербурга обратил внимание на то, что каждый отдельный случай будет разбираться отдельно вплоть до возбуждения уголовных дел, а имена виновных будут обнародованы.