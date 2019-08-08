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Последствия мощного ливня в Петербурге попали на видео

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Последствия мощного ливня в Петербурге попали на видео

Санкт-Петербург, 8 августа. Проливной дождь в центральных и южных районах затапливает Петербург, видео публикует Федеральное агентство новостей.

Дождем заливает тротуары и перекрестки. Ливень повлиял на дорожное движение, на некоторых улицах автомобили стоят в пробках. На станции метро «Выборгская» прорвало трубу.

Большие лужи образовались у станции метро «Технологический институт». Возле Сенной площади пешеходам приходится идти по залитому водой тротуару. Вода проникает в вестибюли станций метрополитена. Бригады «Водоканала Петербурга» устраняют последствия ливня.

Лето в Петербурге выдалось теплым, но дождливым. В июне и июле город неоднократно накрывало стеной дождя. Аварийные службы занимались водоотведением на подтопленных улицах.

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