Петербуржцев пригласили подать проекты на конкурс «Платформа перемен»

Санкт-Петербург, 8 августа. Более 120 команд приняли участие в конвейере проектов «Платформа перемен», сообщили в пресс-службе движения «Петербург — город перемен!»

Каждый проект оценивался с точки зрения актуальности, креативности, эффективности и масштабируемости. На заседании экспертной комиссии принимали решение о возможной поддержке проектов.

Новая волна проекта «Платформа перемен» запускается уже в августе. В конкурсе могут принять участие петербуржцы от 18 до 35 лет. Жюри рассмотрят проекты по теме «Инновационный город».

«Проектное мышление – технология будущего, эти методы применяются во всех сферах жизнедеятельности. Мы объясняем молодым людям, как они могут достичь своих целей через реализацию общественных проектов», — рассказал со-председатель движения Никита Донцов.

Первая «Платформа перемен» показала, что среди молодежи есть запрос на получение знаний по проектной деятельности. Петербуржцы хотят научиться медиа стратегии, краудфандингу, оценке рисков.

Поэтому активисты движения «Петербург — город перемен!» запускают открытый курс «Проектная Академия» для неравнодушной молодежи.