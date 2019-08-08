Фонтан — победитель заработал в саду 30-летия Октября. ФАН-ТВ

В саду 30-летия Октября 8 августа после ремонта вновь заработал фонтан 1947 года постройки, который около 30 лет находился в аварийном состоянии. Ремонт его занял чуть больше 2,5 месяца, передает съемочная группа Федерального агентства новостей.

Еще весной администрация города в рамках проекта «Фонтан для горожан» запустила опрос: какой из фонтанов города нуждается в ремонте в первую очередь. Фонтан в саду 30-летия Октября, набрал 32 000 голосов.

«Фонтан пришел в хозяйство водоканала с полностью разрушенными инженерными сетями, — рассказывает Олег Муртазин, начальник управления городской водной инфраструктуры ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». — Чаша была выполнена из бетона и тоже находилась в аварийном состоянии с многочисленными трещинами и нарушенной гидроизоляцией».

В ходе реконструкции рабочие полностью заменили чашу на новую из гранита, в которой применена оборотная система водоснабжения с подведением всех коммуникаций. Для подсветки применены светодиодные светильники.

Если фонтан обслуживать грамотно, он прослужит еще 15-20 лет. Ремонт одного такого сооружения обходится городу в 40 млн рублей.

В рамках программы по восстановлению и реконструкции городских фонтанов, которая формируется по поручению врио губернатора Александра Беглова, это уже второй отреставрированный фонтан. Первый запустили недавно в Приморском районе по адресу: пр. Королева, 31. В планах также стоит запуск фонтана по Замшиной улице и в Любашинском саду.