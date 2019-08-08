Памятник градостроителям появится в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 августа. Глава Петербурга Александр Беглов поздравил строителей с наступающим профессиональным праздником. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

День строителя, который отмечается в России 11 августа, особенный для Петербурга. Перед строителями стоит множество важных задач, считает Беглов. Они касаются возведения социальных объектов: школ, детских садов, поликлиник.

«Вам сейчас непросто, но вы прилагаете все силы, чтобы сделать наш общий дом — Петербург — уютным и комфортным», — сказал градоначальник, его цитируют «Невские новости».

Он также сообщил, что власти планируют установить памятник строителям Петербурга. Беглов пожелал всем крепкого здоровья, новых трудовых успехов на благо города.

Ранее эксперт прокомментировал решения главы города о развитии транспортной инфраструктуры. По его словам, Беглов работает на перспективу и заботится о благополучии петербуржцев.