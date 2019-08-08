Эксперт предложил привлечь российских архитекторов к проекту арт-парка в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 августа. Глава Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» объявил о начале второго этапа голосования о концепции арт-парка на проспекте Добролюбова.

Градоначальник предложил петербуржцам выбрать, какие площадки, досуговые центры и зоны отдыха появятся в арт-парке. Беглов подчеркнул, что все пожелания горожан будут учтены.

По мнению политолога Алексея Ломова, новый парк должен быть зеленым и функциональным. Петербург готов к инновационному подходу, интересный проект хорошо впишется в городской ландшафт.

«Петербург не любит чего-то пошлого и некрасивого. А вот что-то творческое, креативное люди всегда поддерживают», – сказал Ломов, его цитирует «ПолитЭксперт».

Российские дизайнеры должны реализовать проект, считает эксперт. Он добавил, что в Петербурге живет много профессиональных архитекторов, которые хотят приложить руку к созданию арт-парка.

Ранее сообщалось, что на сайте арт-парка можно проголосовать за название будущей общественной зоны. На данный момент больше всего голосов набрало название «Тучков буян».