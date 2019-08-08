Отреставрированный фонтан заработал в Невском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 8 августа. Фонтан в саду имени 30-летия Октября открыли после реставрации. На церемонии присутствовал вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский.

Специалисты проложили новые инженерные коммуникации и подключили фонтан к внешнему элекстроснабжению. Ремонтные работы завершились раньше срока.

Глава администрации Невского района Алексей Гульчук вместе с и.о. гендиректора ГУП «Водоканал Петербурга» Александром Даниловым поздравил петербуржцев, пишут «Невские новости».

Напомним, что фонтан на Слободской улице получил больше всего голосов. В организованном властями Петербурга опросе приняли участие почти 100 тысяч горожан.

Ранее сообщалось, что власти Петербурга выделили порядка 4,2 млрд рублей на благоустройство города. Из них половина средств была выделена благодаря поправке главы города Александра Беглова.

В общей сложности рабочие должны привести в порядок 50 парков и общественных зон, деньги также направят на благоустройство внутриквартальных территорий.