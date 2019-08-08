Беглов помог развитию поселка Хвойный, заявил общественник

Санкт-Петербург, 8 августа. Приезд главы Петербурга Александра Беглова в Хвойный дал старт развитию поселка, считает общественник Юрий Долгов.

8 августа в ходе рабочей поездки в Красносельский район градоначальник посетил поселок Хвойный. Он проинспектировал открывшуюся аптеку и проверил ремонт в филиале поликлиники №93.

«Очень приятно мне находиться у вас в поселке. Я вижу, что ситуация сдвинулась с мертвой точки», — сказал Беглов, его цитирует NewInform.

Внимание Беглова к поселку помогло развитию социальной инфраструктуры населенного пункта. По словам Долгова, в июне запустили дополнительный автобусный маршрут. Это увеличило транспортную доступность Хвойного.

Развивается медицинская сфера — заработала аптека, в перспективе появится кабинет врача общей практики. Общественник надеется, что в поселке появится свой магазин.

«Работу города в Хвойном оцениваем на «отлично», — отметил Долгов.

В Хвойном проживает более двух тысяч человек. До октября 2017 года эта территория находилась в введении Минобороны РФ, позднее ее передали Петербургу.

Накануне Беглов встретился с жителями Колпинского района. Он рассказал, как будет решаться проблема с транспортной инфраструктурой района.