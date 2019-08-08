Беглов сообщил о расторжении договоров с 16 подрядчиками в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 августа. Власти Петербурга расторгли контракты с 16 недобросовестными подрядчиками, заявил глава города Александр Беглов во время объезда Красносельского района.

Градоначальник 8 августа побывал на нескольких строительных объектах в Красносельском районе. Он проверил, как идут работы на Лиговском и Гореловском путепроводах.

«Со всеми жуликами будем расторгать контакты и применять к ним штрафные санкции. И эти компании будут записаны в реестр недобросовестных подрядных организаций», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Глава Петербурга подчеркнул, что эти компании никогда не получат возможность строить социальные объекты за счет городского бюджета. Он добавил, что лично встречался с представителями компаний и напоминал им, что петербуржцы ждут готовые объекты.

Но недобросовестные подрядчики не выполнили своих обещаний. И потому в отношении них были приняты жесткие меры. Одним из объектов, который не сдали в эксплуатацию вовремя, стала поликлиника в Красном Селе.

Беглов распорядился найти нового застройщика, чтобы завершить строительство медучреждения.