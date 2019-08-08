Эксперт поддержал решения Беглова по развитию транспортной инфраструктуры

Санкт-Петербург, 8 августа. Строительство путепроводов в Петербурге — решение дорогое, но необходимое. Такое мнение высказал бывший глава городского комитета по транспорту Александр Дацюк.

Глава Петербурга Александр Беглов 8 августа проинспектировал строительство Лиговского путепровода в Старо-Паново. Он поручил подрядчику в течение месяца решить свои проблемы и возобновить строительство объекта.

По мнению Александра Дацюка, ситуация вокруг Лиговского путепровода непростая. Таллинское шоссе является основной транспортной линией, которая соединяет юго-запад города с КАД и Красным Селом. На этом участке регулярно возникают пробки.

Единственным вариантом решения проблемы является путепровод. Бывший глава комитета по транспорту поддержал планы Беглова по развитию транспортной инфраструктуры города. Он считает их дальновидными.

«Путепровод — дорогое решение, но нужное, если думать о будущем, а не только о сегодняшнем дне», — сказал Дацюк, его комментарий приводит InfoReactor.

Ранее сообщалось, что глава Петербурга побывал на месте строительства Гореловского путепровода. Ему доложили, как идут работы.