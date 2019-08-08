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Беглов рассказал «ВКонтакте» об итогах встречи с жителями Колпинского района

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Беглов рассказал «ВКонтакте» об итогах встречи с жителями Колпинского района

Санкт-Петербург, 8 августа. Глава Петербурга Александр Беглов рассказал об итогах рабочей поездки в Колпинский район. Об этом он написал на странице в соцсети «ВКонтакте».

Градоначальник считает, что Колпинский район является одним из сложных с точки зрения транспорта и социальной инфраструктуры. Он отметил, что нужно срочно предпринять меры и улучшить ситуацию.

«Открытие Усть-Ижорского шоссе позволило оттянуть часть трафика, особенно большегрузы. До конца года необходимо открыть движение по путепроводу на Оборонной улице. Это сократит путь многим жителям», — написал Беглов.
 

Глава города напомнил о начале проектирования маршрута скоростного трамвая к станции метро «Шушары», которая заработает с 1 сентября.

Беглов распорядился завершить строительство детсада у ЖК «Юттери» к 1 ноября. Рядом с детским садом появится школа, планируется, что она откроется к 1 сентября 2022 года.

Градоначальник поблагодарил жителей Колпинского района и подписчиков страницы «ВКонтакте» за неравнодушие и активное содействие.

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