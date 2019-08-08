Проезд в метро Петербурга станет дешевле с 1 сентября

Санкт-Петербург, 8 августа. Власти Петербурга утвердили льготный проезд в метро для держателей карт «Мир» и «Единой карты петербуржца».

С 1 сентября стоимость проезда по карте «Мир» составит 35 рублей, а с использованием карты петербуржца поездка будет стоить 30 рублей. Снижение тарифов инициировали АО «Национальная система платежных карт» и правительство города.

Как рассказал глава петербургского комитета по тарифам Дмитрий Коптин, проезд в общественном транспорте должен быть доступным. Льготный тариф поможет улучшить качество жизни горожан.

Нововведение будет стимулировать пассажиров использовать для оплаты в метро бесконтактные карты. Власти могут рассмотреть подобные льготы для наземного транспорта, пишет издание «Петербургский дневник».