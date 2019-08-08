Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Проезд в метро Петербурга станет дешевле с 1 сентября

418
0 Оставить комментарий

Проезд в метро Петербурга станет дешевле с 1 сентября

Санкт-Петербург, 8 августа. Власти Петербурга утвердили льготный проезд в метро для держателей карт «Мир» и «Единой карты петербуржца».

С 1 сентября стоимость проезда по карте «Мир» составит 35 рублей, а с использованием карты петербуржца поездка будет стоить 30 рублей. Снижение тарифов инициировали АО «Национальная система платежных карт» и правительство города.

Как рассказал глава петербургского комитета по тарифам Дмитрий Коптин, проезд в общественном транспорте должен быть доступным. Льготный тариф поможет улучшить качество жизни горожан.

Нововведение будет стимулировать пассажиров использовать для оплаты в метро бесконтактные карты. Власти могут рассмотреть подобные льготы для наземного транспорта, пишет издание «Петербургский дневник».

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров