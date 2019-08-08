Петербуржцам предложили проголосовать за концепцию арт-парка

Санкт-Петербург, 8 августа. Петербуржцам предложили выбрать концепцию развития арт-парка на проспекте Добролюбова. Стартовал второй этап голосования.

На сайте арт-парка лидером по числу голосов стало название «Тучков буян», его ранее одобрила Топонимическая комиссия города. Теперь петербуржцы должны решить, каким будет наполнение общественного пространства.

Будет ли это ландшафтный парк или территория развлечений для всей семьи с катком и ресторанным кластером. Все пожелания будут учитываться дизайнерами при разработке проекта.

В апреле 2019 года глава Петербурга Александр Беглов представил президенту России Владимиру Путину проект парковой зоны в исторической части города. Ранее на этом месте планировалось строительство судебного квартала.

Однако градоначальник учел пожелания горожан и предложил изменить назначение этой территории. Здесь появится общественное пространство с Дворцом танца Бориса Эйфмана.