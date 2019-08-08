Беглову доложили о строительстве Гореловского путепровода в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 августа. Глава Петербурга Александр Беглов проверил ход реконструкции Гореловского путепровода в Красносельском районе.

Градоначальник находится с рабочей поездкой в Красносельском районе. Беглову рассказали, что демонтаж железобетонного путепровода на две полосы начнется в августе. Строители планируют создать сталежелезобетонный путепровод на три полосы.

Представитель подрядной организации отметил, что Гореловский путепровод после ремонта поможет перенаправить транспортные потоки. На данный момент степень готовности объекта на уровне 65%, пишут «Невские новости».

8 августа Александо Беглов побывал на стройплощадке Лиговского путепровода. Он пообещал поддержать подрядчика ЗАО «Пилон», выполняющего работы.

Ранее сообщалось, что Беглов поручил комитету по строительству выбрать нового подрядчика для завершения строительства поликлиники в Красном Селе.