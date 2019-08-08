Беглов поручил выбрать подрядчика для строительства поликлиники в Красном Селе

Санкт-Петербург, 8 августа. Глава Петербурга Александр Беглов побывал на месте строительства новой поликлиники в Красном Селе.

Поликлинику должны были сдать в эксплуатацию в 2017 году, но здание готово только на 75%. Градоначальник поручил выбрать нового надежного подрядчика, чтобы достроить объект.

Беглов распорядился, что контроль за новым подрядчиком лежит на руководстве петербургского комитета по строительству.

«Обидно за эту поликлинику: 70% готовности, но подрядчик подвел. Нужно гнать таких подрядчиков из города», — сказал Беглов, его цитируют «Невские новости».

Глава города поручил благоустроить проезжую часть к поликлинике. Медучреждение могут посещать ежедневно до 600 пациентов, здесь появятся травматологическое, стоматологическое отделения, женская консультация.

Ранее сообщалось, что Беглов находится с рабочим визитом в Красносельском районе. Он встретился с местными жителями и проинспектировал ход реконструкции Лиговского путепровода.