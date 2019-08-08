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Беглов проверил ремонт Лиговского путепровода в Петербурге

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Беглов проверил ремонт Лиговского путепровода в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 августа. Глава Петербурга Александр Беглов проинспектировал ход реконструкции Лиговского путепровода.

Градоначальник находится с рабочей поездкой в Красносельском районе. Беглов осмотрел участок реконструкции и дал месяц ЗАО «Пилон» на возобновление строительства.

Он пообещал поддержать подрядчика, выполняющего работы на Поселковой улице.

Беглов проверил ремонт Лиговского путепровода в Петербурге

«Давайте передохните, и снова в бой, выводите рабочих. Нужно выдать до 15 числа все необходимые документы»,   — заявил Беглов, его цитируют «Невские новости».

Восстановление Лиговского путепровода является вторым этапом реконструкции автодороги М11. Ремонт провоцирует пробки, автомобилистам необходимо найти новые пути объезда.

Госконтракт был заключен в мае 2018 года, работы необходимо завершить к октябрю 2021 года. Ранее Беглов проинспектировал, как идет ремонт 1-го Инженерного моста в Петербурге. Объект должны открыть для эксплуатации в октябре 2019 года.

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