Урны, клумбы и фонтаны в парках Петербурга будут узаконены

Петербург, 8 августа. Во время осенней сессии Законодательное собрание Петербурга планирует внести поправки в закон «О зеленых насаждениях».

Как сообщает «Парламентская газета», дело в том, что сейчас в документе отражены моменты, что можно делать с зелеными насаждениями в зонах отдыха, однако о том, что есть в парках, помимо растительности, нет ни слова.

По словам председателя Заксобрания Вячеслава Макарова, осенью депутаты внесут поправки в закон, которые предусматривают внесение перечня элементов благоустройства, которые можно размещать в зеленых зонах города.

«Например, есть сквер, а там детская площадка, но она старая, пришла в негодность, ее надо заменить. Оказывается, это очень сложная процедура: сначала проводятся геодезические работы, площадка вычленяется из территории сквера, а это делается поправками в закон», — пояснил депутат Денис Четырбок.

К слову, работы над документом, который призван облегчить функционирование зон отдыха в Петербурге, продолжаются до сих пор. Смольный и Законодательное собрание не пришлю к окончательному мнению, какие объекты попадут в перечень.

Например, элементы благоустройства, такие как скамейки и урны, детские и спортивные площадки, скульптуры и фонтаны, и подобное точно будут в списке, равно, как и памятники, бюсты и памятные знаки

«А вот коммерческие объекты пока под вопросом: депутаты не хотят создать лазейку, которая превратит зелёные зоны в рынки», — акцентирует внимание издание.

При этом у депутатов есть понимание, что без таких элементов коммерции, как киоски, кафе, пункты проката спортинвентаря не обойтись. Поэтому они намерены договориться с чиновниками вообще не считать коммерческие объекты элементами благоустройства.