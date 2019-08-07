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Беглов выделил финансирование на традиционный морской фестиваль в Петербурге

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Беглов выделил финансирование на традиционный морской фестиваль в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 августа.  Глава Петербурга Александр Беглов выделил субсидии на проведение традиционного морского фестиваля в Петропавловской крепости в сентябре. Об этом в среду сообщила пресс-служба Смольного.

«В рамках фестиваля будет отмечаться День российской тельняшки. В 2019 году этой морской рубашке исполнится 145 лет. По традиции будет поднят флаг праздника с изображенной на нем тельняшкой. Флаг предоставит руководитель объединения «Митьки» Дмитрий Шагин», — говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках фестиваля планируется провести концерт, мастер-классы и соревнования. Вход на мероприятие бесплатный.

Ранее сообщалось, что Беглов вместе с министром обороны посетил место строительства пансиона воспитанниц военного ведомство, которое возводится на Бычьем острове. Градоначальник заявил, что при пансионе будет построена также музыкальная школа для девочек.

 

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