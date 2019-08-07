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Валуев назвал страшной утратой гибель тренера Валерия Дербина

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Валуев назвал страшной утратой гибель тренера Валерия Дербина

Санкт-Петербург, 7 августа. Бывший боксер,а ныне депутат Госдумы Николай Валуев поделился воспоминаниями о своем тренере Валерии Дербине.

Мужчина погиб 6 августа в ДТП на улице Михаила Дудина в Петербурге. По предварительным данным, у него случился сердечный приступ, в результате чего он потерял управление и его иномарка влетела в припаркованные автомобили.

Валуев подчеркнул, что Дербин был для не просто тренером, а близким другом.

«Несколько раз мы готовились вместе к боям, я ходил к нему на силовую общефизическую подготовку. Она нужна боксерам. Он тренировал моего сына с детства», – поделился он в комментарии «Петербургскому дневнику».

Парламентарий добавил, что гибель Дербина для многих это страшная утрата. Заслуженный тренер воспитал не одно поколение достойных спортсменов. В последние годы работал в легко-атлетической школе имени Алексеева.

«Его все очень любили – и дети, и взрослые. Он со многими работал. Жалко, что такие люди уходят. Сравнительно все-таки рано…» – заключил Валуев.

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