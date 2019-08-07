Беглов рассказал о скором решении транспортной проблемы Колпино

Санкт-Петербург, 7 августа. План развития Колпинского района был составлен с максимальным учетом мнения местных жителей и включает решение самых насущных проблем. Об этом заявил врио губернатора города Александр Беглов по итогам объезда района.

Беглов проверил ход строительства детского сада на Понтонной улице, а также реконструкцию Оборонной улицы и ремонт путепровода, пообщался с местными жителями. Подводя итоги объезда он отметил слаженную работу местных властей, их взаимодействие со всеми комитетами Смольного, пишет издание «Невские новости».

Говоря о решении транспортной проблемы Колпино, Беглов напомнил о том, что готовящемся открытии станции метро «Шушары» и проектировании нового трамвайного маршрута.