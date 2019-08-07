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Беглов пообещал бассейны во всех новых детсадах Петербурга

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Беглов пообещал бассейны во всех новых детсадах Петербурга

Санкт-Петербург, 7 августа. Временно исполняющий обязанности руководителя Северной столицы Александр Беглов во время рабочей поездки в Колпинский район рассказал о новом детском саде.

Врио главы города встретился с местными жителями возле детсада, расположенного на Понтонной улице. Петербуржцы признались, что очень ждут открытия детского сада и поинтересовались, что же там за дверями. Беглов отметил, что в учреждении будет бассейн.

«Мы приняли решение, что все строящиеся детсады и школы должны быть с бассейном. Это дорого, но лучше один раз сделать для детишек, которые живут в морской столице — пусть учатся плавать», — рассказал врио главы Петербурга.

Кроме того, по его словам, в новом детском саду будет концертный и спортивный залы, детские площадки. Беглов пообещал, что «будет очень красиво», пишут «Невские новости».

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Источник: Невские новости
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