Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

«Зенит» планирует разорвать контракт с Заболотным

36
0 Оставить комментарий

Петербургский «Зенит» планирует разорвать контракт с ЗаболотнымСанкт-Петербург, 7 августа. Нападающий сине-бело-голубых Антон Заболотный может лишиться контракта с футбольным клубом. Руководство «Зенита» хочет передать футболиста в команду «Сочи».

Как сообщает «Чемпионат», «Зенит» ведет активные переговоры с Заболотным о переходе форварда в футбольный клуб «Сочи». Сам нападающий не согласен с таким развитием событий из-за понижения зарплаты. Сообщается, что петербургский клуб пойдет на разрыв контракта, если Заболотный не примет предложение «Зенита» об аренде в кубанский ФК. Как рассказал гендиректор петербургского клуба Александр Медведев, переговоры по футболисту находятся в завершающей стадии, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».

В состав «Зенита» 28-летний форвард вошел в январе прошлого года. Футбольный клуб выкупил Заболотного за 1,5 миллиона евро у «Тосно». В минувшем сезоне нападающий участвовал в 16 матчах российского чемпионата, однако не смог забить ни одного гола. 

Отметим, что контракт Заболотного действует до лета 2021 года. Всего на счету футболиста 30 проведенных игр за «Зенит» в различных турнирах, три забитых мяча и четыре результативные передачи.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров