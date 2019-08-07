«Зенит» планирует разорвать контракт с Заболотным

Санкт-Петербург, 7 августа. Нападающий сине-бело-голубых Антон Заболотный может лишиться контракта с футбольным клубом. Руководство «Зенита» хочет передать футболиста в команду «Сочи».

Как сообщает «Чемпионат», «Зенит» ведет активные переговоры с Заболотным о переходе форварда в футбольный клуб «Сочи». Сам нападающий не согласен с таким развитием событий из-за понижения зарплаты. Сообщается, что петербургский клуб пойдет на разрыв контракта, если Заболотный не примет предложение «Зенита» об аренде в кубанский ФК. Как рассказал гендиректор петербургского клуба Александр Медведев, переговоры по футболисту находятся в завершающей стадии, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».

В состав «Зенита» 28-летний форвард вошел в январе прошлого года. Футбольный клуб выкупил Заболотного за 1,5 миллиона евро у «Тосно». В минувшем сезоне нападающий участвовал в 16 матчах российского чемпионата, однако не смог забить ни одного гола.

Отметим, что контракт Заболотного действует до лета 2021 года. Всего на счету футболиста 30 проведенных игр за «Зенит» в различных турнирах, три забитых мяча и четыре результативные передачи.