Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Беглов проинспектировал реконструкцию Оборонной улицы и путепровода в Колпино

401
0 Оставить комментарий

Беглов проинспектировал реконструкцию Оборонной улицы и путепровода в Колпино

Санкт-Петербург, 7 августа. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках рабочего объезда в среду проинспектировал реконструкцию Оборонной улицы в Колпино и строительство путепровода.

Беглов провел рабочий выезд в Колпинский район, где проконтролировал ход работ по реконструкции Оборонной улицы от Тверской улицы до Вознесенского шоссе. На участке будет построен путепровод через железнодорожные пути Московского направления.

Беглов проинспектировал реконструкцию Оборонной улицы и путепровода в Колпино

Дорожно-транспортная инфраструктура является самой острой проблемой Колпинского района на данный момент: дороги не справляются с потоком транспорта. Городские власти активно предпринимают меры для того, чтобы разгрузить дороги в Колпинском районе. В начале июля было открыто движение по новому участку Усть-Ижорского шоссе. Открытие нового участка облегчило выезд из поселков Металлострой, Усть-Ижора, и Петро-Славянка на Софийскую улицу.

Беглов проинспектировал реконструкцию Оборонной улицы и путепровода в Колпино

Планируется, что рабочее движение по Оборонной улице и путепроводу запустят раньше срока — к 1 декабря. К концу года участок введут в эксплуатацию, что на полгода раньше графика.

«Календарные сроки сдачи объекта — май 2020 года, но подрядная организация идет с опережением графика на полгода. Максимум 1 декабря мы ожидаем запуск рабочего движения по этой дороге», — сообщил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Сергей Харлашкин.

Беглов поблагодарил строителей за быструю и хорошую работу. Глава Петербурга подчеркнул, что тех подрядчиков, которые быстро и умело реализуют проекты, необходимо поддерживать.

«Мы договариваемся: вы строите хорошо, мы выдадим адресную программу. Тех, кто досрочно вводит объекты, надо поддерживать. Транспортная инфраструктура очень важна для нашего города, переезд через железнодорожные пути — это вопрос № 1», — заявил Беглов.

Ранее Беглов вручил награды петербургским строителям в преддверии их профессионального праздника. Знаком «Почетный строитель России» был награжден глава «Управляющей компании «КВС» Сергей Ярошенко, еще трое петербургских строителей были награждены почетным знаком «Строителя Санкт-Петербурга» II степени.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров