Беглов проинспектировал реконструкцию Оборонной улицы и путепровода в Колпино

Санкт-Петербург, 7 августа. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках рабочего объезда в среду проинспектировал реконструкцию Оборонной улицы в Колпино и строительство путепровода.

Беглов провел рабочий выезд в Колпинский район, где проконтролировал ход работ по реконструкции Оборонной улицы от Тверской улицы до Вознесенского шоссе. На участке будет построен путепровод через железнодорожные пути Московского направления.

Дорожно-транспортная инфраструктура является самой острой проблемой Колпинского района на данный момент: дороги не справляются с потоком транспорта. Городские власти активно предпринимают меры для того, чтобы разгрузить дороги в Колпинском районе. В начале июля было открыто движение по новому участку Усть-Ижорского шоссе. Открытие нового участка облегчило выезд из поселков Металлострой, Усть-Ижора, и Петро-Славянка на Софийскую улицу.

Планируется, что рабочее движение по Оборонной улице и путепроводу запустят раньше срока — к 1 декабря. К концу года участок введут в эксплуатацию, что на полгода раньше графика.

«Календарные сроки сдачи объекта — май 2020 года, но подрядная организация идет с опережением графика на полгода. Максимум 1 декабря мы ожидаем запуск рабочего движения по этой дороге», — сообщил председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Сергей Харлашкин.

Беглов поблагодарил строителей за быструю и хорошую работу. Глава Петербурга подчеркнул, что тех подрядчиков, которые быстро и умело реализуют проекты, необходимо поддерживать.

«Мы договариваемся: вы строите хорошо, мы выдадим адресную программу. Тех, кто досрочно вводит объекты, надо поддерживать. Транспортная инфраструктура очень важна для нашего города, переезд через железнодорожные пути — это вопрос № 1», — заявил Беглов.

Ранее Беглов вручил награды петербургским строителям в преддверии их профессионального праздника. Знаком «Почетный строитель России» был награжден глава «Управляющей компании «КВС» Сергей Ярошенко, еще трое петербургских строителей были награждены почетным знаком «Строителя Санкт-Петербурга» II степени.