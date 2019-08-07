Санкт-Петербург, 7 августа. Главное следственное управление Следственного комитета России по Петербургу не расследует уголовные дела, связанные с нарушениями на выборах, в том числе по обращениям городской избирательной комиссии. Об этом рассказали в ведомстве.

Следователи не нашли оснований для возбуждения дел о нарушениях на выборах в Петербурге. Отмечается, что за семь месяцев 2019 года в управление поступили восемь обращений из Горизбиркома о нарушениях в работе избирательных комиссий. Они пришли из муниципальных образований «Академическое», «Ржевка», «Сампсониевское», «Северный», «Георгиевское», «Сергиевское», «Академическое» и «Екатерингофский».

Как пишет издание «Интерфакс», специалисты не нашли достаточных оснований для проведения проверок. Кроме того, не было обнаружено признаков преступлений, подследственных следователям СК РФ. Гражданам, обратившимся с обращениями о проверке, были даны разъяснения. Одно заявление направили в региональное управление МВД и еще два возвращены в Горизбирком для рассмотрения по существу в соответствии с компетенцией.

Напомним, на муниципальные выборы в Петербурге зарегистрировано более двух тысяч оппозиционных кандидатов, еще несколько сотен ждут решений избирательных комиссий и судов. Несмотря на это, провокаторы кричат о препятствиях к допуску на выборы и организуют у здания горизбиркома несанкционированный митинг.

Ранее сообщалось, что организаторы петербургского митинга в поддержку так называемых «независимых кандидатов» в депутаты Мосгордумы обещали денежное вознаграждение за участие в акции. Организатором митинга, который состоялся 3 августа на площади у Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге, выступил активист Красимир Врански. Для организации митинга Врански создал тематический чат в социальной сети «ВКонтакте». В этом чате Врански обещал денежное вознаграждение за участие в акции. При этом в случае задержания на митинге, сумма вознаграждения увеличивалась в пять раз. Кроме того, активист обещал бонус в размере 500 рублей за каждого приведенного с собой человека.

Претендующий на губернаторское кресло Врански решил начать свою политическую карьеру с подкупа избирателей. Подобный подход свидетельствует о его коррупционной приверженности, что может негативно отразиться на жизни жителей Петербурга, если Врански получит место во власти.

Напомним, 3 августа в Москве состоялся несанкционированный митинг, организованный «независимыми кандидатами» в депутаты Мосгордумы из команды скандального блогера Алексея Навального. Главными организаторами незаконной акции стали Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Любовь Соболь и другие сторонники Навального.

Поводом для проведения несогласованной акции стал отказ Московской городской избирательной комиссии зарегистрировать так называемых «оппозиционеров» кандидатами в депутаты Мосгордумы из-за многочисленных фальсификаций и подделки избирательных документов.

По данным Мосизбиркома в подписных листах «независимых кандидатов» было обнаружено большое количество поддельных подписей. Позднее в Мосизбиркоме сообщили, что в подписных листах всех «оппозиционеров» были обнаружены «мертвые души». Кроме того, в конце июня сотрудники полиции обнаружили в Москве подпольную «фабрику» по рисовке подписей. На «фабрике» осуществлялась фальсификация подписных листов в поддержку Соболь, Яшина и других независимых кандидатов из команды Навального.