Санкт-Петербург, 6 августа. Пожар произошел в квартире на восьмом этаже многоэтажки в Петербурге. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео инцидента.

Пожар произошел в доме на Морской набережной. По предварительным данным, огнем охвачена квартира на восьмом этаже.

На место инцидента прибыли пожарные расчеты. Они выставили пожарную лестницу к окнам квартиры, которых практически не видно из-за густого дыма.

Накануне возгорание произошло в кафе в центре Москвы на Новом Арбате. По информации источников, пожар вспыхнул в кальянной, которая пристроена к жилому дому. На кадрах видео, которое появилось в распоряжении Федерального агентства новостей, видно, как из помещения эвакуируются посетители.