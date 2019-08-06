Активисты движения «Петербург – Город Перемен!» еженедельно интересуются мнением горожан

Санкт-Петербург, 6 августа. Активисты движения «Петербург – Город Перемен!» интересуются мнением горожан о необходимых Северной столице нововведениях и волнующих жителей проблемах в рамках проекта «Твой Город».

Отряды из ста волонтеров в течение трех месяцев выходят на улицы Петербурга, изучают мнение петербуржцев, например, об уличных рисунках, востребованности спортивных площадок. Кроме того, активистам удалось узнать уровень удовлетворенности горожан транспортной инфраструктурой Северной столицы и понять, как жители оценивают благоустройство парков.

Волонтеры выходят на городские улицы в субботу или воскресенье. Чаще всего они проводят опросы во всех 18 районах города. К настоящему моменту удалось опросить более чем 35 тысяч петербуржцев. Отличительными знаками волонтеров движения «Петербург – Город Перемен!» являются белая форма с нарисованным Петром Первым на сигвее на фоне символического «Окна в Европу».

«Самое приятное, когда ты видишь в новостях, что запускают новые автобусы, или устанавливают больше скамеек во дворах, а день назад ты слышал об этом от жителей Петербурга. В такие моменты ты понимаешь, что это действительно было не зря», — подчеркнула активист Анастасия Чеснокова.

Сопредседатель движения Никита Донцов заметил, что «принятие городских решений должно быть основано на мнении петербуржцев».