Беглов отметил высокими наградами петербургских строителей

Санкт-Петербург, 6 августа. Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов вручил награды петербургским строителям в преддверии их профессионального праздника.

Церемония награждения работников строительного комплекса Петербурга состоялась 6 августа в актовом зале Смольного. Торжественное мероприятие посвящено Дню строителя, который будет отмечаться 11 августа.

Александр Беглов вручил награды лучшим работникам строительной отрасли. Знаком «Почетный строитель России» был награжден глава «Управляющей компании «КВС» Сергей Ярошенко, еще трое петербургских строителей были награждены почетным знаком «Строителя Санкт-Петербурга» II степени. Еще 16 работников строительной отрасли были награждены знаком «Строителя Санкт-Петербурга» III степени.

Кроме того, петербургские строители были отмечены почетными грамотами от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, передает издание «Невские новости».