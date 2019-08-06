Беглов заявил о выделении 450 миллионов рублей на ликвидацию свалки в Новоселках

Санкт-Петербург, 6 августа. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов провел инспекцию рекультивационных работ на территории бывшей свалки в деревне Новоселки, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Еще два года назад сильный неприятный запах мешал жителям северных районов Петербурга. Было принято решение закрыть полигон в Новоселках. Чтобы привести территорию в порядок, в прошлом году город выделил 150 миллионов рублей. Всего на благоустройство территории полигона в деревне Новоселки будет выделено 450 миллионов рублей.

«В этом и следующем годах будет выделено столько же. Мы благоустроим эту территорию. И вместо горы мусора здесь будет красивый холм высотой 45 метров. Но и его мы украсим, когда высадим деревья и кустарники. А дальше начнется второй этап рекультивации: газ, который вырабатывается от гниения отходов, будет собираться и поступать в хранилище, а затем подаваться на станцию для выработки электроэнергии. Так давно уже живет весь мир», — отметил Беглов.

Беглов во время рабочей поездки в Левашово на полигон «Новоселки» ранее заявил о необходимости уничтожить все возможные городские свалки до конца текущего года.