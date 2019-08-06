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Петербургского кота Ахилла могут назначить оракулом Евро-2020

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Петербургского кота Ахилла могут назначить оракулом Евро-2020Санкт-Петербург, 6 августа. Известный эрмитажный кот Ахилл может стать оракулом футбольных матчей. Он будет использовать свои способности для предсказания результатов на Евро-2020.

По словам сотрудников «Республики кошек», они уже планируют заручиться помощью кота в предсказании итогов футбольных матчей Чемпионата Европы в 2020 году.

«Да, такие планы у нас есть. Ахилл очень активный кот. Он всегда в чем-то участвует, чем-то занят», – сообщили «Петербургскому дневнику» в «Республике кошек».

Напомним, в прошлом году кот Ахилл с успехом предсказывал результаты матчей на чемпионате мира по футболу. Он смог точно предсказать исходы матчей с участием российской сборной, а также спрогнозировал, кто возьмет бронзу чемпионата. Тогда третье место в мировом первенстве действительно заняли футболисты из Бельгии. Они выиграли у англичан со счетом 2:0.

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