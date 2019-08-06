Беглов вручил документы от квартиры петербургской семье с четырьмя детьми

Санкт-Петербург, 6 августа. Временно исполняющий обязанности главы Северной столицы Александр Беглов во вторник вручил документы на трехкомнатную квартиру на Коломяжском проспекте супругам Морозовым, у которых 23 июля родились сразу четверо детей.

Роды проходили в перинатальном центре Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Новоиспеченных родителей, которые ранее проживали в однокомнатной квартире, навестил врио руководителя города.

Беглов напомнил, что таким родителям город всегда оказывает поддержку, пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Отмечается, что девочка и трое мальчиков уже получили медицинские полисы, их поставили на особый учет в службе социальных участковых, которая поможет решить вопросы медицинского обеспечения и социальной поддержки.

Кроме того, многодетной семье предоставят и другие меры социальной поддержки, в частности выплаты на каждого ребенка, выплаты на многодетную семью, региональный материнский капитал и земельный участок для ведения садоводства. Оплачивать коммунальные услуги Морозовы смогут с 40-процентной льготой.

По данным ресурса, молодой семье полагается еще одна услуга — помощь няни, которая будет доступна многодетным семьям города с будущего года. Впрочем, ради неординарного случая было принято решение запустить тестовый проект раньше намеченного срока.