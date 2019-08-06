Беглов заявил о необходимости ликвидировать как можно больше свалок до конца года

Санкт-Петербург, 6 августа. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов во время рабочей поездки в Левашово на полигон «Новоселки» заявил о необходимости уничтожить все возможные городские свалки до конца 2019 года.

Во вторник градоначальник приехал на полигон «Новоселки», расположенный в Выборгском районе. Он заявил, что важно ликвидировать в кратчайшие сроки как можно больше свалок, пишут «Невские новости».

«Мы поставили задачу до конца года ликвидировать как можно больше свалок. Это трудно, сначала нужно сделать проект, разобраться что именно туда привозили, есть разные категории мусора», — подчеркнул градоначальник.

По словам Беглова, городские власти следят за ситуацией. Глава Петербурга обратил внимание на то, что каждый отдельный случай будет разбираться отдельно вплоть до возбуждения уголовных дел, а имена виновных будут обнародованы.

Ранее сообщалось, что действующий губернатор Петербурга сообщил о втором туре голосования за будущее арт-парка, расположенного на Петроградской стороне.