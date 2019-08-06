Синоптики обещают по-летнему теплую погоду в Петербурге 6 августа

Санкт-Петербург, 6 августа. Синоптики обрадовали жителей и гостей Санкт-Петербурга прогнозом на август, пообещав по-летнему теплую погоду.

Специалист центра «Фобос» Михаил Леус на своей странице в социальной сети в Facebook написал, что погода в Северной столице 6 августа существенно изменится. По его словам, на смену облачному циклону в регион придет гребень повышенного атмосферного давления.

«В городе переменная облачность, без осадков», — написал синоптик.

Леус подчеркнул, что 6 августа столбик термометров поднимется до +21 градусов, ветер будет дуть со скоростью от двух до семи метров в секунду.

«Атмосферное давление будет меняться мало, и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что летняя погода вернется в Москву во второй половине августа. Воздух в столице прогреется до 26 градусов.