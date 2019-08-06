Родившая в петербургском такси женщина отсидела в колонии за смерть своего ребенка

Санкт-Петербург, 6 августа. Жительница Петербурга, родившая в такси, оказалась лишена родительских прав на четверых своих детей. Ранее она отбывала срок за истязания своего сына, который скончался в больнице от многочисленных травм.

Петербургские СМИ 4 августа сообщали, что мужчина, работающий таксистом, принял роды у пассажирки в присутствии ее подруги.

Светлана А. рассказала Пятому каналу подробности того дня. По ее словам, в действительности таксист участия не принимал: когда начались роды, он выбежал из машины, чтобы встретить скорую. Родить ей помогала подруга.

У Светланы это седьмой ребенок. На четверых своих детей она лишена родительских прав. По данным телеканала, это произошло после гибели пятого ребенка. Что случилось с ребенком, она не рассказывает, перекладывая вину на свою подругу, которая следователям «наговорила те слова, которые она посчитала нужным».

Уголовное дело было возбуждено в 2010 году. По данным СМИ, погибший ребенок попал в больницу с многочисленными травмами. Врачи не смогли его спасти. По версии следователей, причиной смерти ребенка стали истязания со стороны матери. Женщину приговорили к 4,5 годам лишения свободы. Следователи утверждают, что жестоким наказаниям подвергались и остальные дети.

Как сообщает телеканал, Светлана пытается начать новую жизнь. Она вышла замуж, растит младшую дочь и новорожденного сына.