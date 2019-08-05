Девушку-пилота из Петербурга сняли с международного рейса из-за долгов на миллион рублей

Санкт-Петербург, 5 августа. Девушку, работающую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с международного рейса из-за налоговой задолженности, огромного количества штрафов ГИБДД и почти миллионного кредита, сообщает пресс-служба петербургского управление Федеральной службы судебных приставов.

26-летняя жительница Петербурга накопила 100 штрафов от ГИБДД на 130 тысяч рублей. Как сообщает «Комсомольская правда — Петербург», этими долгами претензии в девушки не ограничились. Счет ей выставили налоговая служба и кредитные организации на 996 тысяч рублей. На требования исполнительных документов девушка не реагировала и на прием в ФССП просто не являлась.

Повлиять на нее оказалось возможным только благодаря запрету на поездки за границу: за один день она погасила все долги. Выяснилось, что петербурженка работает вторым пилотом одной из авиакомпаний и по долгу службы должна летать на международных рейсах.

Как сообщал Ридус, по данным ФССП на июнь, число россиян, которые не могут выехать за границу из-за долгов, достигло 3,429 миллионов человек. Это 3% взрослого населения страны. За первые пять месяцев 2019 года количество должников в целом по России выросло на 31%. Самый большой прирост среди регионов зафиксирован в Москве — 86%. В общей сложности невыездные должники накопили долгов на 1,441 триллионов рублей.

К 1 августа невыездные должники погасили долги почти на 45 миллиардов рублей. Были полностью закрыты или частично исполнены 1,6 миллиона исполнительных производств.