Движение «Петербург — город перемен» приглашает молодежь на форум по саморазвитию

Санкт-Петербург, 5 августа. Молодежное движение «Петербург — город перемен!» приглашает на первый выездной форум «Высота-812» 17–18 июня.

Мероприятие пройдет в туристическом лагере рядом с поселком Лосево, который расположен в Ленинградской области. Участники выездного форума смогут освоить навыки выживания и изучить основы спортивного туризма. Кроме того, в программе запланированы мастер-классы, лекции и встречи с успешными предпринимателями и эффективными управленцами.

Тем, кто приедет на мероприятие, выпадет возможность принять участие в разработке тактики и стратегии «Города Перемен» по созданию благоприятного проектного климата, развития молодежных инициатив в Северной столице.

Сопредседатель движения «Петербург — город перемен!» Никита Донцов подчеркнул, что в настоящее время массовой молодежный тренд — это саморазвитие и желание личностного роста. Об этом пишут «Невские новости».

«Мы предлагаем участникам форума «Высота-812» выйти из зоны комфорта и под руководством опытных инструкторов и специалистов по проектной деятельности разработать свой собственный проект, сформировать дорожную карту для его последующей реализации в Петербурге», — заметил Донцов.

По словам сопредседателя Георгия Рожкова, форум «Высота-812» направлен, прежде всего, на развитие лидерских качеств у представителей молодого поколения.