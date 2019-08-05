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Возможность празднования Ленинградского дня Победы обсуждают в Петербурге

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Возможность празднования Ленинградского дня Победы обсуждают в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 августа. Депутат Госдумы РФ Михаил Романов заявил о готовности продвигать идею празднования Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

В беседе с «Петербургским дневником» он подчеркнул, что у большинства петербуржцев «жизнь связана с блокадой, с одержанной нашим народом Победой». 

«У меня бабушка блокадница. Чем больше у нас будет исторических и информационных поводов, тем лучше мы сможем привить подрастающему поколению те традиции, которые были заложены тогда, — традиции Победы. Это единение общества и сохранение исторической памяти», — объяснил Романов.

Однако писатель и кандидат исторических наук Лев Лурье считает, что «установка каждого нового памятника делает предыдущие памятники менее значимыми». С его точки зрения,  дробить память о блокаде не стоит.

«У нас и так достаточно важных дат 0 начало блокады, ее прорыв, сам День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», — сказал Лурье.

Ранее специалисты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи рассказали, как в блокадном Ленинграде разрабатывали рецепты хлеба из сырья, которое было в наличии.

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