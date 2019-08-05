Беглов оценил качество ремонта на Фонтанной улице в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 августа. Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал ход ремонтных работ на Фонтанной улице в Центральном районе города.

Как напоминают «Невские новости», ремонт на Фонтанной улице начался 23 июля. Стоимость работ, которые выполняет ЗАО «АБЗ-Дорстрой», составляет 7,5 млн рублей. Градоначальник высоко оценил ход ремонтных работ, указав на профессионализм подрядчика.

По словам Беглова, «подрядчик увеличивает сроки гарантийного ремонта и качество дорог».

«Для нас нет больших или малых дорог, все дороги должны быть качественно выполнены. Это один из примеров, когда подрядчик в срок выполняет свои работы», — заметил Беглов.

Представитель ЗАО «АБЗ-Дорстрой» сообщил, что у компании есть все необходимое, начиная с материалов и заканчивая многолетним опытом, для качественного и быстрого ремонта дорог.

«Нет сомнения, что те работы, которые нам поручаются, как при ремонте дорог, так и при новом строительстве, мы делаем в срок и с хорошим качеством», — заявили в компании.

Напомним, в воскресенье Беглов подвел итоги работы за неделю. Результатами он поделился на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».