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Крупное ДТП с 7 автомобилями произошло в Ленинградской области, пострадали люди

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Крупное ДТП с 7 автомобилями произошло в Ленинградской области, пострадали люди

Санкт-Петербург, 5 августа. Семь автомобилей столкнулись на трассе Санкт-Петербург — Псков в Ленинградской области. ДТП произошло на 81-м километре трассы в Гатчинском районе. Пострадали три человека.

Водитель фуры DAF с полуприцепом столкнулся с автомобилем Chevrolet Spark, который двигался в попутном направлении. По предварительным данным, дальнобойщик не выбрал безопасную дистанцию движения. Это ДТП спровоцировало столкновение автомобилей Honda, Ford, Renault, Volkswagen и Lada.

Пострадали два пассажира отечественного автомобиля: женщина и 13-летний подросток, их госпитализировали в состоянии средней тяжести, водитель — в тяжелом состоянии.

Крупное ДТП с 7 автомобилями произошло в Ленинградской области, пострадали люди

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Источник: ТАСС
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