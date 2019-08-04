Беглов подвел «ВКонтакте» итоги работы за неделю

Санкт-Петербург, 4 августа. Глава Петербурга Александр Беглов подвел итоги работы за неделю. Результатами он поделился на странице в соцсети «ВКонтакте».

Градоначальник встретился с 1 августа с главными врачами всех городских поликлиник и больниц. Он напомним им о переходе на стандарты «Бережливой поликлиники».

Ранее Беглов встретился с коллективом НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Глава города сообщил руководству медучреждения о капитальном ремонте в двух отделениях и строительстве нового корпуса, который сдадут в 2021 году.

По просьбам жителей Пушкинского района власти Петербурга решили построить большой современный медицинский центр. Общая стоимость проекта составит 2 млрд рублей. Беглов также посетил центр реабилитации инвалидов на Загребском бульваре, побывал на стройплощадке спорткомплекса «Арена».

Градоначальник сообщил, что с 1 сентября владельцы Единой карты петербуржца будут платить за проезд в метро 30 рублей, а держатели карт МИР — 35 рублей. В настоящее время проезд в метро стоит 45 рублей.