Либералы использовали участников митинга против насилия в Петербурге в своих целях

Санкт-Петербург, 4 августа. Организаторы согласованного митинга в защиту женщин в Петербурге обманули участников акции и использовали мероприятие для своих политических целей.

Собравшиеся на площади Ленина люди хотели выступить за принятие закона о противодействии насилию в семье. Одним из поводов для требования скорейшего рассмотрения этой инициативы стало резонансное дело сестер Хачатурян (три девушки обвиняются в убийстве своего отца, который долгое время истязал их), а также жуткая трагедия Риты Грачевой, которой муж отрубил кисти рук. Однако местные «либералы», одним из которых был координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански постарались превратить акцию в очередной балаган.

Как сообщает издание «Невские новости», провокаторы стали выкрикивать лозунги в защиту незаконных митингов в Москве, которые к закону о домашнем насилии и защите женщин никакого отношения не имеют.

Объяснение этим действиям «либералов» одно: лишний раз напомнить о себе и использовать любую площадку для попытки продавить свои политические интересы.

К слову, Врански был одним из участников акции в поддержку запрещенного митинга в Москве. Он активно выражал поддержку оскандалившимся «недодепутам» в Мосгордуму, а именно уже известной скандалистке Любови Соболь, Илье Яшину, Дмитрию Гудкову и другим «политикам». «Оппозиционеры» считают, что им отказали в регистрации несправедливо, хотя отказ МГИК был абсолютно законным: в их подписных листах было выявлено огромное количество брака. А Соболь даже организовала подпольную лабораторию по производству автографов москвичей.

Однако Врански история с «мертвыми душами»не смутила. При этом он и его соратники предоставляли право высказываться только удобным спикерам, а тех, кто не поддерживал их точку зрения к микрофону просто не пускали. Так, со сцены вытолкали писателя и публициста Николая Старикова. По его мнению, даже из того, что говорилось с трибуны, было ясно, что для местных либералов важны только провокаторы — организаторы московских беспорядков, судьбы простых людей им просто не важны.