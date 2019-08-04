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Петербуржец во время застолья задушил коленом собутыльника

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Петербуржец во время застолья задушил коленом собутыльника

Санкт-Петербург, 4 августа. Петербуржец задушил 48-летнего гостя во время застолья, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 3 августа в квартире дома на Садовой улице. Полиция обнаружила тело мужчины 1971 года рождения с гематомами на шее.

По словам хозяина квартиры, он распивал алкогольные напитки со своим гостем. В какой-то момент между ними произошла ссора. Мужчина набросился на гостя и прижал его шею коленом. Пострадавший задохнулся, его тело направили на экспертизу.

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти человека, пишут «Невские новости». Ранее сообщалось, что возле кафе на Васильевском острове произошла массовая драка, один человек получил огнестрельное ранение.

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